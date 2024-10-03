В Волгограде хакер взломал участника СВО и набрал на него кредитов

Хакер из Волгограда взломал участника спецоперации и набрал на него кредитов, пишет издание V1.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, это произошло в июне 2023 года. Обвиняемый воспользовался тем, что номер телефона военного долгое время оставался неактивным. Злоумышленник, которому 40 лет, завладел данными потерпевшего и оформил займы.

В надзорном ведомстве уточнили, что хакер получил три кредита на общую сумму порядка 30 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

«Хакера задержали, вину он полностью признал и погасил ущерб участнику СВО», – говорится в публикации.

Кредиты на имя участника СВО аннулировали. Выяснилось, что преступник официально нигде не работает и проворачивает подобные схемы, используя познания в IT.