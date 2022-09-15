В Волгодонске скончался пациент, ожидавший очередь на прием к врачу

В поликлинике №3 в Волгодонске скончался мужчина, ожидавший очередь на прием к врачу, пишет Блокнот.

Инцидент произошел днем 14 сентября. По словам очевидцев, горожанин стал быстро и глубоко дышать, после чего упал на пол. На место случившегося вызвали скорую помощь.

«До приезда скорой мужчину пытались реанимировать – прибежали местные врачи, кардиолог и медсестры с аппаратами всякими, но у них не получилось», – отметила свидетельница инцидента.

Выяснилось, что у пациента были проблемы с сердцем. В коридоре было около 15 человек, прием вели три врача.

Медики считают, что если бы мужчина, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь или врача на дом, возможно, последствия могли бы быть и другими.