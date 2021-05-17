26.3 C
Рязань
Понедельник, 17 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В УМВД прокомментировали смертельную аварию на трассе М-5 в Рыбновском районе

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
- Advertisement -

В воскресенье, 16 мая, на трассе М-5 в Рыбновском районе произошла смертельная авария. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе УМВД по Рязанской области. 

Массовое ДТП произошло примерно в 09:10 на 172-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 22-летний житель Рыбновского района за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 50-летнего жителя Пензенской области.

Второй автомобиль по инерции продолжил движение и столкнулся с автобусом «Санлонг». За рулем третьей машины находился 50-летний рязанец. 

— В результате 58-летний пассажир «Лады» скончался на месте от полученных травм. Водители обоих автомобилей, а также 20-летний пассажир иномарки и 52-летний пассажир «Гранты» получили травмы. Пострадавших госпитализировали, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]