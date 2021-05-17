В УМВД прокомментировали смертельную аварию на трассе М-5 в Рыбновском районе

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В воскресенье, 16 мая, на трассе М-5 в Рыбновском районе произошла смертельная авария. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Массовое ДТП произошло примерно в 09:10 на 172-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 22-летний житель Рыбновского района за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 50-летнего жителя Пензенской области.

Второй автомобиль по инерции продолжил движение и столкнулся с автобусом «Санлонг». За рулем третьей машины находился 50-летний рязанец.

— В результате 58-летний пассажир «Лады» скончался на месте от полученных травм. Водители обоих автомобилей, а также 20-летний пассажир иномарки и 52-летний пассажир «Гранты» получили травмы. Пострадавших госпитализировали, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.