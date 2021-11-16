В Ульяновске врачи борются за жизнь школьника с огнестрельным ранением головы

Врачи Ульяновской областной клинической больницы прикладывают все усилия для спасения жизни десятиклассника, пишет ulpravda.ru со ссылкой на источники.
По предварительной информации, инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из частных домов в Железнодорожном районе областного центра.
Сообщается, что школьник попал в медучреждение с огнестрельным ранением в голову.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данному факту ведется расследование.
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