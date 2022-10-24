В Улан-Удэ при финансовой поддержке банка «Открытие» построен Центр ядерной медицины

21 октября 2022 года в столице Республика Бурятия на площадке территории опережающего развития «Бурятия», состоялась торжественная церемония открытия первого в Республике центра ядерной медицины. Проект реализован при поддержке Минвостокразвития вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, при финансовой поддержке банка «Открытие».
При создании центра был учтен опыт российских и зарубежных центров ядерной медицины, а также соблюдены требования российского законодательства, предъявляемые к объектам использования атомной энергии. Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием не только для оказания диагностической медицинской помощи, но и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам: ускоритель заряженных частиц — циклотрон, лаборатория контроля качества и автоматические модули синтеза радиофармацевтических лекарственных средств, двумя ПЭТ/КТ-сканерами.
В рамках работы центра будут проводиться ПЭТ/КТ исследования, позволяющие врачам – онкологам быстро и объективно оценить распространенность процесса, эффективность любого вида терапии, своевременно выявить рецидив, провести дифференциальную диагностику у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование, а также производство радиофармпрепаратов. В центре ядерной медицины Улан-Удэ будет оказываться медицинская помощь больным онкологического профиля с использованием метода позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией.
В рамках открытия центра на площадке ГБУЗ Бурятский республиканский клинический онкологический диcпaнcep состоялась Международная Дальневосточная научно-практическая конференция «Ядерная медицина от теории к практике». Организатором которой является «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Проведение мероприятия поддержала Ассоциация онкологов России: «Конференция объединит известных ученых и врачей из разных регионов и стран, которые являются уникальными специалистами, помогающими победить тяжелую болезнь и вернуть пациентам надежду».
В деловой программе конференции представлены направления и возможности ядерной медицины в регионах Дальнего Востока, обмен передовым международным опытом диагностики и лечения онкологии и кардиологии между ведущими экспертами отрасли и участниками конференции.
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