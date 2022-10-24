В Улан-Удэ при финансовой поддержке банка «Открытие» построен Центр ядерной медицины

21 октября 2022 года в столице Республика Бурятия на площадке территории опережающего развития «Бурятия», состоялась торжественная церемония открытия первого в Республике центра ядерной медицины. Проект реализован при поддержке Минвостокразвития вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, при финансовой поддержке банка «Открытие».

При создании центра был учтен опыт российских и зарубежных центров ядерной медицины, а также соблюдены требования российского законодательства, предъявляемые к объектам использования атомной энергии. Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием не только для оказания диагностической медицинской помощи, но и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам: ускоритель заряженных частиц — циклотрон, лаборатория контроля качества и автоматические модули синтеза радиофармацевтических лекарственных средств, двумя ПЭТ/КТ-сканерами.

«Это очень важный и необходимый для нас центр. Онкологические заболевания во всем мире, в России, в Бурятии идут с приростом, и важно на самых ранних стадиях их выявлять, когда еще можно вылечить и улучшить качество жизни пациентов. Важно понимать, что в этом центре будет налажено производство радиофармпрепаратов, «срок жизни» которых исчисляется в часах, то есть их нельзя купить где-то в Москве и привезти к нам. Мы их будем здесь производить и Центр будет являться единой производственной площадкой, которая сможет обеспечивать радиофармпрепаратами все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа», — отмечает глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках работы центра будут проводиться ПЭТ/КТ исследования, позволяющие врачам – онкологам быстро и объективно оценить распространенность процесса, эффективность любого вида терапии, своевременно выявить рецидив, провести дифференциальную диагностику у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование, а также производство радиофармпрепаратов. В центре ядерной медицины Улан-Удэ будет оказываться медицинская помощь больным онкологического профиля с использованием метода позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией.

«Мощность центра 10 тысяч исследований в год. Пациенты из Бурятии смогут проходить обследование в центре бесплатно, в рамках государственных гарантий, по полису ОМС», отметила заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Финансирование строительства социально значимых объектов является одним из главных приоритетов бизнеса банка «Открытие». Благодаря активной поддержке правительства республики Бурятия и личному участию главы республики Алексея Цыденова проект получил необходимую поддержку для скорейшего воплощения и запуска. И этот знаменательный день наступил. Наш банк является активным участником рынка государственного-частного партнерства. Мы готовы оказывать регионам как финансовую, так и консультационную поддержку в реализации национальных проектов», — отметил управляющий банком «Открытие» в республике Бурятия Анатолий Семенов. «В рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест. Врачи и персонал центра уже прошли обучение и стажировки в Москве. Высокотехнологичное оборудование Центра соответствует мировым стандартам для отделений радионуклидной диагностики»- подчеркивает исполнительный директор Центра ядерной медицины Улан-Удэ Кирилл Архипов.

В рамках открытия центра на площадке ГБУЗ Бурятский республиканский клинический онкологический диcпaнcep состоялась Международная Дальневосточная научно-практическая конференция «Ядерная медицина от теории к практике». Организатором которой является «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Проведение мероприятия поддержала Ассоциация онкологов России: «Конференция объединит известных ученых и врачей из разных регионов и стран, которые являются уникальными специалистами, помогающими победить тяжелую болезнь и вернуть пациентам надежду».

В деловой программе конференции представлены направления и возможности ядерной медицины в регионах Дальнего Востока, обмен передовым международным опытом диагностики и лечения онкологии и кардиологии между ведущими экспертами отрасли и участниками конференции.

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