В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Следователи установили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель Твери, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 21 марта пропала 13-летняя жительница деревни Рязаново Калининского муниципального округа. В рамках широкомасштабных поисков сегодня тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве СНТ «Ручеёк».

На месте преступления работает следственная группа, включающая наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России.

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Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство несовершеннолетнего» продолжается.