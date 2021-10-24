В Тверской области неизвестный угрожал расправой главврачу ЦРБ

В Тверской области главный врач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко получает телефонные угрозы от неизвестного мужчины. Об этом он рассказал на своей странице во ВКонтакте.

По словам медика, звонки начали поступать в субботу, 23 октября. Мужчина угрожал Сидоренко расправой, грозился «накормить песком», унизить и убить.

Главврач, продолжив получать угрозы и на следующий день, написал заявление в полицию, выразив надежду, что виновный понесёт ответственность.

Как пишет Сидоренко, он постоянно получает жалобы от родственников пациентов на то, что невозможно дозвониться до госпиталя, узнать состояние своих близких.