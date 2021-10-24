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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Тверской области неизвестный угрожал расправой главврачу ЦРБ

Александр Ильин
Фото: vk.com/sidorenko_dubna

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В Тверской области главный врач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко получает телефонные угрозы от неизвестного мужчины. Об этом он рассказал на своей странице во ВКонтакте. 

По словам медика, звонки начали поступать в субботу, 23 октября. Мужчина угрожал Сидоренко расправой, грозился «накормить песком», унизить и убить. 

Главврач, продолжив получать угрозы и на следующий день, написал заявление в полицию, выразив надежду, что виновный понесёт ответственность. 

Как пишет Сидоренко, он постоянно получает жалобы от родственников пациентов на то, что невозможно дозвониться до госпиталя, узнать состояние своих близких. 

«К сожалению, подобное поведение, описанное в заявлении, не только занимает телефонную линию, но и отвлекает персонал от спасения тяжелобольных, нервирует сотрудников.Каждое действие человека имеет последствия. На совести этого гражданина чья-то неспасённая жизнь», — рассказал он.

В Тверской области неизвестный угрожал расправой главврачу ЦРБ

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