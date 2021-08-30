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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Туме Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя мопеда

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В Туме Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя мопеда

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Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину на мопеде. В руки правоохранителей нарушитель попался в посёлке Тума, сообщает пресс-служба рязанского управления ведомства.

27 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы посёлка. Из дежурной части полиции они получили ориентировку на мопед «MotoLand», за рулем которого, предположительно, находится нетрезвый водитель.

Возле одного из домов на улице Ленина удалось обнаружить нарушителя. Его задержали и передали в полиции.

Позднее полицейские выяснили, что 40-летний водитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён водительских прав.

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