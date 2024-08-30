Пятница, 30 августа, 2024

В Туме на перекрёстке неизвестный несколько дней подряд оставляет стакан с солью

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Жители Тумы обратили внимание, что на одном из перекрёстков несколько дней подряд неизвестный оставляет стакан с солью. Об этом сообщается в группе ПОДСЛУШАНО ТУМА.

Стакан появляется на перекрёстке улицы Мичурина регулярно с 27 августа.

— Изначально мы подумали, что кто-то прикололся, но уже третий день подряд этот стакан утром стоит на том же месте! Остаётся думать, что этот кто-то с головой явно не дружит, — говорится в сообщении.

Автор поста назвал того, кто оставляет стакан с солью, «шизофреником или шайкой шизиков» и сообщил, что теперь на это место настроена камера. В комментариях к посту некоторые пользователи предположили, что кто-то проводит на этом месте колдовские обряды и посоветовали не трогать стакан. Другие пользователи нашли ситуацию поводом для шуток. Вместе с тем выяснить, кто оставляет соль на перекрёстке, жителям Тумы пока не удалось.

В Туме на перекрёстке неизвестный несколько дней подряд оставляет стакан с солью

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Нового и. о. ректора РГУ Дмитрия Бокова представили коллективу вуза

В Рязани осудили организаторов незаконной миграции более тысячи человек

Мэрия Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с 697-м отрядом судов обеспечения

Трагедия в больнице: хоккейный тренер Савельев впал в кому после удара стулом

Провидец Сидик Афган назвал город, с которого начнётся объединение России и Украины

В рязанской Соколовке сгорел хлебный фургон

Российские солдаты рассказали о жестоком обращении в плену ВСУ

Как целуются знаки зодиака: страсть Овна и нежность Тельца

Три сбывшихся в 2024 году пророчества Жириновского. Но это далеко не всё, что он обещал

Рязанские проекты создания городской среды, не получившие гранта, доработают

«М5 Молл» предложил рязанцам начать школьные будни весело и дерзко

В Рязанской области 2 сентября запретят продажу алкоголя в розницу