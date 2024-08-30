Жители Тумы обратили внимание, что на одном из перекрёстков несколько дней подряд неизвестный оставляет стакан с солью. Об этом сообщается в группе ПОДСЛУШАНО ТУМА.

Стакан появляется на перекрёстке улицы Мичурина регулярно с 27 августа.

— Изначально мы подумали, что кто-то прикололся, но уже третий день подряд этот стакан утром стоит на том же месте! Остаётся думать, что этот кто-то с головой явно не дружит, — говорится в сообщении.

Автор поста назвал того, кто оставляет стакан с солью, «шизофреником или шайкой шизиков» и сообщил, что теперь на это место настроена камера. В комментариях к посту некоторые пользователи предположили, что кто-то проводит на этом месте колдовские обряды и посоветовали не трогать стакан. Другие пользователи нашли ситуацию поводом для шуток. Вместе с тем выяснить, кто оставляет соль на перекрёстке, жителям Тумы пока не удалось.