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Среда, 21 июля, 2021
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В Тульской области спустя 6 дней нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу

Кристина Белова
В Тульской области спустя 6 дней нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу
https://vk.com/liza_alert_tula?z=photo-40062189_457240993%2Falbum-40062189_0%2Frev
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В Тульской области 17 июля волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли в лесу 84-летняя пенсионерку. Женщина пропала 6 дней назад, и все это время блуждала в лесу, сообщают поисковики ВКонтакте.

Бабушка ушла из дома 12 июля в неизвестном направлении. Родственники спустя сутки обратились за помощью к волонтерам.

Женщину нашли около полуночи в буреломе. Шесть суток без воды и еды на сильной жаре одна в лесу пенсионерка продержалась до прихода волонтеров. До приезда экранных служб волонтеры не давали женщине заснуть, разговаривая с ней все время.

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