В Тульской области спустя 6 дней нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу

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В Тульской области 17 июля волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли в лесу 84-летняя пенсионерку. Женщина пропала 6 дней назад, и все это время блуждала в лесу, сообщают поисковики ВКонтакте.

Бабушка ушла из дома 12 июля в неизвестном направлении. Родственники спустя сутки обратились за помощью к волонтерам.

Женщину нашли около полуночи в буреломе. Шесть суток без воды и еды на сильной жаре одна в лесу пенсионерка продержалась до прихода волонтеров. До приезда экранных служб волонтеры не давали женщине заснуть, разговаривая с ней все время.