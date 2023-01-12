Четверг, 12 января, 2023
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В Тульской области открылся центр подготовки операторов БПЛА

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Центр подготовки операторов БПЛА сформировали в Тульской области. Он создан по поручению губернатора Алексея Дюмина, на площадке центра проходят подготовку операторы беспилотных аппаратов от Минобороны и других силовых ведомств принимающих участие в спецоперации на Украине, уточняет агентство ФАН.

Обучение в центре проводят опытные инструкторы и преподаватели Тульского госуниверситета. Первый выпуск операторов БПЛА состоялся на днях: специалисты направятся в зону проведения СВО.

Ранее на базе центра прошла первая научно-практическая конференция при участии разработчиков различных типов БПЛА, программного обеспечения, сотрудников предприятий ОПК и других отраслей промышленности.

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