В Тульской области мог взорваться беспилотник с дальностью полёта до 50 километров

В Киреевске под Тулой мог сдетонировать беспилотный летательный аппарат с дальностью полёта до 50 километров. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Сообщается, что в таком случае БПЛА могли запустить с российской территории.

Подробности случившегося уточняются.

По данным Telegram канала 112 (Возрастное ограничение 18+), при взрыве осколочные ранения получили 3 человека. В эпицентре взрыва никто из жителей не находился.

В настоящее время территория поражения БПЛА оцеплена. Отмечается, что от взрыва пострадали частные дома и подъезды многоквартирных домов.