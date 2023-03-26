Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Тульской области мог взорваться беспилотник с дальностью полёта до 50 километров

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Фото из Телеграм канала ТВ Центр

В Киреевске под Тулой мог сдетонировать беспилотный летательный аппарат с дальностью полёта до 50 километров. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Сообщается, что в таком случае БПЛА могли запустить с российской территории.

Подробности случившегося уточняются.

По данным Telegram канала 112 (Возрастное ограничение 18+), при взрыве осколочные ранения получили 3 человека. В эпицентре взрыва никто из жителей не находился.

В настоящее время территория поражения БПЛА оцеплена. Отмечается, что от взрыва пострадали частные дома и подъезды многоквартирных домов.

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