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Четверг, 26 августа, 2021
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В Туле снимут детективный сериал «Чистосердечное призвание»

Елена Лобанова
В Туле снимут детективный сериал "Чистосердечное призвание"

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В понедельник, 30 августа, в Туле начнутся съемки детективного сериала «Чистосердечное призвание». Об этом сообщает «Тульская пресса«. 

Известно, что в Туле снимут сразу два сезона. Первый уже был показан в ноябре 2020 года на телеканале «ТВ Центр». Главные роли исполняют Дарья Лузина и Павел Крайнов. 

Сериал рассказывает о следователе из небольшого городка. Однажды ее приглашают на работу в Москву, а в напарники назначают модника и педанта, который долгое время жил за границей. У следователей абсолютно разный подход к ведению дел, но именно это становится залогом их успешного тандема.

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