В Туле снимут детективный сериал «Чистосердечное призвание»

В понедельник, 30 августа, в Туле начнутся съемки детективного сериала «Чистосердечное призвание». Об этом сообщает «Тульская пресса«.

Известно, что в Туле снимут сразу два сезона. Первый уже был показан в ноябре 2020 года на телеканале «ТВ Центр». Главные роли исполняют Дарья Лузина и Павел Крайнов.

Сериал рассказывает о следователе из небольшого городка. Однажды ее приглашают на работу в Москву, а в напарники назначают модника и педанта, который долгое время жил за границей. У следователей абсолютно разный подход к ведению дел, но именно это становится залогом их успешного тандема.