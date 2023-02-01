Среда, 1 февраля, 2023
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В Туле потребовали отменить концерт Инстасамки

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Жительница Тулы потребовала отменить концерт Инстасамки, который запланирован на 1 апреля в Concert Hall, написал портал «Myslo».

Она узнала о выступлении артистке в родном городе от коллеги на работе.

«Я немножко в шоке, что это нечто будет здесь показывать свою срамоту», – призналась женщина.

По ее мнению, в песнях Инстасамки содержится пропаганда порнографии, наркотиков и девиантного поведения, нацеленную на развращение умов детей.

В администрации города отметили, что власти не вмешиваются в творческую деятельность граждан, если она не нарушает российское законодательство.  

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