Жительница Тулы потребовала отменить концерт Инстасамки, который запланирован на 1 апреля в Concert Hall, написал портал «Myslo».
Она узнала о выступлении артистке в родном городе от коллеги на работе.
«Я немножко в шоке, что это нечто будет здесь показывать свою срамоту», – призналась женщина.
По ее мнению, в песнях Инстасамки содержится пропаганда порнографии, наркотиков и девиантного поведения, нацеленную на развращение умов детей.
В администрации города отметили, что власти не вмешиваются в творческую деятельность граждан, если она не нарушает российское законодательство.
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