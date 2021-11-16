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Вторник, 16 ноября, 2021
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В торговых центрах Рязани возобновили работу фудкорты

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Со вторника, 16 ноября, в рязанских торговых центрах возобновили работу фудкорты. С этого дня перестало действовать распоряжение губернатора Николая Любимова. приостанавливавшее работу заведений общепита в ТЦ.

Сейчас попасть в торговые центры можно, предъявив QR-код или справку о перенесённом коронавирусе. Подросткам без родителей посещать ТЦ запрещено минимум до 6 декаюря.

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