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Понедельник, 16 августа, 2021
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В Томске студентка прошлась в нижнем белье по улице

Кристина Белова
В Томске студентка прошлась в нижнем белье по улице
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В Томске студентка прошла по городе в нижнем белье для фотопроекта. Он был посвящен проблеме изнасилований.

На своей странице в соцсетях 21-летняя Анастасия Карпова часто поднимает острые темы. В этот раз был создан фотопроект, посвященный проблеме насилия над женщинами.

Сама идея фотопроекта пришла неожиданно. Студентка, возвращаясь поздно ночью домой, увидела девушку в топе и шортах. Первой мыслью стало то, что ей нужно быть осторожнее. А после Анастасия задумалась: почему женщины должны бояться за свой внешний вид?

В комментариях под фотографиями в городских пабликах люди писали много негативного в сторону девушки.

— Мне неприятно такое читать. Но и не страшно. Я понимаю, что это просто «диванные» комментарии от людей, которые на самом деле ничего мне не сделают, — говорит Анастасия.

На девушку даже писали заявление в МВД. Сам проект не нацелен на то, чтобы люди ходили в нижнем белье. Это лишь привлечение к проблеме, сообщает КП-Томск.

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