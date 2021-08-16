В Томске студентка прошлась в нижнем белье по улице

В Томске студентка прошла по городе в нижнем белье для фотопроекта. Он был посвящен проблеме изнасилований.
На своей странице в соцсетях 21-летняя Анастасия Карпова часто поднимает острые темы. В этот раз был создан фотопроект, посвященный проблеме насилия над женщинами.
Сама идея фотопроекта пришла неожиданно. Студентка, возвращаясь поздно ночью домой, увидела девушку в топе и шортах. Первой мыслью стало то, что ей нужно быть осторожнее. А после Анастасия задумалась: почему женщины должны бояться за свой внешний вид?
В комментариях под фотографиями в городских пабликах люди писали много негативного в сторону девушки.
На девушку даже писали заявление в МВД. Сам проект не нацелен на то, чтобы люди ходили в нижнем белье. Это лишь привлечение к проблеме, сообщает КП-Томск.