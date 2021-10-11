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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Томске пешехода сбили насмерть два автомобиля подряд

Александр Ильин
В Томске пешехода сбили насмерть два автомобиля подряд
Фото: УМВД России по Томской области

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В воскресенье, 10 октября, в Томске автомобили ГАЗ-3302 и Mercedes-Benz сбили насмерть 25-летнего пешехода, сообщают в региональном УМВД.

По предварительным данным, молодой человек переходил дорогу на красный свет. В это время на пешехода совершил наезд 63-летний водители на ГАЗ-3302, после чего автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся в попутном направлении, вновь наехал на человека. 

От полученных травм пешеход скончался в больнице. 

Обстоятельства ДТП уточняются. Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия. 

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