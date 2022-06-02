В Тольятти педофил бегал за девочкой по улице и залез к ней в штаны

Жители Тольятти задержали 36-летнего мужчину, который гонялся за маленькой девочкой, пишет КП.

Пугающий случай произошел днем 1 июня на улице 70 лет Октября. По словам очевидцев, 10-летний малышка просила о помощи, а злоумышленник приставал к ней. Источник уточнил, что он засунул руку в ее штаны.

Мужчину поймали свидетели случившегося, вскоре на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что он состоит на учете в психбольнице.

«Родители, а также дети, будьте осторожны и бдительны. Ему ничего не будет, завтра он снова пойдет гулять и будет приставать к детям!» — предупреждают местные жители.

Подозреваемого зовут Андрей, он не судим и не работает. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. В его отношении могут возбудить уголовное дело по факту совершения развратных действий.