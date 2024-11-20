В Ташкенте работает бизнес-миссия Рязанской области

С 20 ноября в столице Узбекистана начала работать бизнес-миссия Рязанской области.

Ее участники ― представители 9 компаний, производящие строительные материалы, приборы и приборостроение, АПК и пищевую промышленность, ИТ-продукты, товары народного потребления.

За 3 дня они проведут b2b-переговоры с потенциальными покупателями, посетят местные производства, наладят контакты для дальнейшего взаимодействия.

Первые результаты уже есть ― представители санатория «Ташкентские минеральные воды» заинтересовались в использовании лечебных грязей из Сапожковского района. Для Ташкента это абсолютно новый и уникальный продукт.