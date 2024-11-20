Среда, 20 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Ташкенте работает бизнес-миссия Рязанской области

Дата публикации

7info 2
Фото: t.me/arb_rzn

С 20 ноября в столице Узбекистана начала работать бизнес-миссия Рязанской области.
Ее участники ― представители 9 компаний, производящие строительные материалы, приборы и приборостроение, АПК и пищевую промышленность, ИТ-продукты, товары народного потребления.

За 3 дня они проведут b2b-переговоры с потенциальными покупателями, посетят местные производства, наладят контакты для дальнейшего взаимодействия.

Первые результаты уже есть ― представители санатория «Ташкентские минеральные воды» заинтересовались в использовании лечебных грязей из Сапожковского района. Для Ташкента это абсолютно новый и уникальный продукт.

В Ташкенте работает бизнес-миссия Рязанской области
В Ташкенте работает бизнес-миссия Рязанской области

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязанской области неизвестные изнасиловали и жестоко убили собаку

По словам автора поста, труп животного нашла девушка, которой от увиденного стало плохо.
Новости Рязани и области

«Бременские музыканты», юбилейный концерт и другие сюрпризы в Рязанском музыкальном театре ждут зрителей в январе

Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей на насыщенную программу января, полную премьер, юбилейных концертов и любимых постановок.
Новости Рязани и области

В Рязани сбили 48-летнюю женщину

Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.