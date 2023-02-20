Понедельник, 20 февраля, 2023
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В Тарусе простились с погибшим во время СВО капитаном Александром Демкиным

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Фото: vk.com/tarusa_golubev_40

В воскресенье, 19 февраля, в городе Таруса Тверской области простились с погибшим во время специальной военной операции капитаном ВС РФ Александром Демкиным. Об этом сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

Дёмкин — сын бывшего главы местной администрации. Офицер погиб во время выполнения боевого задания 19 января.

Известно, что Демкин пошёл добровольцем в числе первых после начала частичной мобилизации. В зоне СВО его назначили командиром роты.

Посмертно Демкин награждён Орденом Мужества. Военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков вручил награду сыну героя.

В Тарусе простились с погибшим во время СВО капитаном Александром Демкиным
Фото: vk.com/tarusa_golubev_40

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