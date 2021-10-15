В Свердловской области мужчина скончался в больнице без врачей и медсестёр

В городе Первоуральск Свердловской области в больнице №3 умер мужчина из-за отсутствия медперсонала. Об этом пишет «E1.RU».

Выяснилось, что мужчина находился в больнице с пневмонией, у него было поражено 80% лёгких. В один момент пациент начал задыхаться. Тогда его сосед по палате стал звать на помощь, однако ни одного работника поблизости не оказалось.

«Успел остыть, пока лежал в палате», — рассказала его родственница.

Позже вскрылись и другие подробности пребывания мужчины в больнице. По словам его племянницы, врачи не отвечали на звонки родственников, не докладывали о состоянии здоровья пациента.

В региональном минздраве сообщили, что в больнице началась проверка.