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Пятница, 15 октября, 2021
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В Свердловской области мужчина скончался в больнице без врачей и медсестёр

Александр Ильин
Фото: соцсети

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В городе Первоуральск Свердловской области в больнице №3 умер мужчина из-за отсутствия медперсонала. Об этом пишет «E1.RU». 

Выяснилось, что мужчина находился в больнице с пневмонией, у него было поражено 80% лёгких. В один момент пациент начал задыхаться. Тогда его сосед по палате стал звать на помощь, однако ни одного работника поблизости не оказалось. 

«Успел остыть, пока лежал в палате», — рассказала его родственница. 

Позже вскрылись и другие подробности пребывания мужчины в больнице. По словам его племянницы, врачи не отвечали на звонки родственников, не докладывали о состоянии здоровья пациента. 

В региональном минздраве сообщили, что в больнице началась проверка. 

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