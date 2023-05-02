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Вторник, 2 мая, 2023

В Свердловской области ищут голову пропавшего пенсионера

В Серове обнаружили обезглавленное тело 62-летнего Александра Мурзина, сообщил его брат порталу E1.RU.

Пенсионер считался пропавшим без вести с 22 апреля. Он ушел из дома и больше не возвращался.

«Голову еще ищут, нашли только тело. На опознание ездили, несмотря на то что тело без головы», – рассказал родственник.

По его словам, тело обнаружили в пятиэтажке недалеко от его дома. Брат уточнил, что у погибшего не было врагов.

Подробности следователи пока держат в тайне.

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