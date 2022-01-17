В Судогде трагически умер рабочий после уборки снега

За последние две недели в разгар снегопадов четыре механизатора попали в больницу после уборки снега в Судогодском районе Владимирской области, сообщается в группе «Судогда News» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что причиной случившегося у двух из них стал сердечный приступ, а у еще двух – гипертонический криз.

«Механизаторы работают на пределе человеческих возможностей по 14-16 часов», – говорится в сообщении.

В результате один из госпитализированных скончался. Всего на борьбу со стихией в Судогодском районе мобилизовано 38 единиц спецтехники.