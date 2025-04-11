В субботу в Рязанской области ожидается облачная погода с небольшими осадками

На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликован метеорологический прогноз на субботу, 12 апреля.
По данным синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с возможными осадками. Местами пройдут снег, мокрый снег или дождь. На дорогах возможна гололедица, особенно в ночное и утреннее время.
Температура воздуха в ночь на субботу составит от -3 до +2 градусов, днём — от +4 до +9. Ветер ночью будет юго-западный, скоростью 4–9 метров в секунду. Днём направление изменится на западное, порывы усилятся до 11 м/с.
Специалисты отмечают, что погодные условия в ближайшие сутки будут благоприятными для рассеивания вредных примесей в нижнем слое атмосферы.
Особое внимание в прогнозе уделено ситуации на федеральных трассах, проходящих по территории Рязанской области. На шести участках зафиксирован повышенный риск. Речь идёт о следующих зонах федеральных автодорог:
Трасса М-5 «Урал»:
Рыбновский район — с 170 по 174 км;
Рязань — с 180 по 200 км;
Спасский район — с 230 по 250 км;
Шиловский район — с 280 по 295 км.
Трасса Р-22 «Каспий»:
Михайловский район — с 200 по 215 км;
Скопинский район — с 255 по 270 км.
На автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по информации ведомства, опасных участков на текущий момент не выявлено.