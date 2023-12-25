Понедельник, 25 декабря, 2023
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В структуре администрации Рязани произошли изменения

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Депутаты Рязанской городской Думы внесли изменения в структуру администрации. Об этом написал мэр Виталий Артемов на своей страничке ВКонтакте.

Так, в структуру администрации вернули префектуры. Их основными задачами будут ежедневная работа в районе, оперативное решение проблем, реагирование на просьбы жителей, помощь в уборке и благоустройстве.

Также в мэрии создали управление дорожного хозяйства и транспорта. Оно будет отвечать за ремонт и уборку дорог, остановок, организацию работы общественного транспорта, работу светофоров и платных парковок.

За уборку и дворов, межквартальных территорий и общественных пространств, в том числе парков и скверов, будут отвечать управление энергетики и ЖКХ и префектуры.

Функции по информационной безопасности и внедрению современных технологий перешли в новое управление информационной политики и социальных коммуникаций.

С учетом внесенных изменений количество муниципальных служащих остается прежним. Задача — за счет структурных преобразований добиться улучшения качества управления городским хозяйством,

— прокомментировал Артемов.

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