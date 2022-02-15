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Вторник, 15 февраля, 2022

В странах ЕС по-разному относятся к санкциям против России

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В странах ЕС по-разному относятся к санкциям против России

7info

Страны-члены ЕС не сходятся в вопросе санкций против России. Об этом «Известиям» заявил источник в Европарламенте. 

«Западная и Южная Европа, Польша, страны Балтии, Швеция и Дания поддерживают санкции против России в случае военной эскалации нынешнего кризиса на Украине. Однако Германия, Австрия и ряд стран Восточной и Центральной Европы высказываются более двусмысленно», — отметил источник. 

По его словам, например, Германия сильно зависит от поставок энергоресурсов из России, а сейчас сталкивается с серьезным кризисом цен на электроэнергию. 

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Как отметил представитель ЕП, обсуждаемые санкции ЕС будут нацелены на российский энергетический и финансовый сектор, которые жизненно важны для экономики РФ. «Почти наверняка» меры коснутся оборонного, химического и электронного сектора. 

Ранее Жозеп Боррель отмечал, что ЕС рассматривает ограничения экспортного контроля, которые могут лишить Россию товаров, «необходимых для реализации стратегических амбиций». При этом в Брюсселе сейчас с опасением анализируют возможные собственные потери от планируемых вместе с США рестрикций. Так 13 февраля министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк отметила в эфире телевидения, что ряд стран хотел бы, чтобы Вена отказалась от «Северного потока-2», однако для этого государство слишком много инвестировало в него через OMV. 

По данным Reuters, именно европейские страны в переговорах с США выступили против отключения России от SWIFT. Как сообщили собеседники агентства, кредиторы опасаются, что им не погасят долги на миллиарды долларов. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Меры в мире: санкции против РФ могут затронуть посольства и экспорт оружия

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