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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В столкновении с фурами на трассе М5 в Рязанской области погиб водитель «Газели»

7info

В результате столкновения с фурой на 287-м километре федеральной трассы М5 в Шиловском районе Рязанской области погиб водитель «Газели». Подробности сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

28 ноября в 18.10 35-летний житель Пензы, ехавший на «Газели» в сторону Москвы, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя Саратова. После «Газель» врезалась в другую фуру Volvo под управлением 56-летнего жителя Пензенской области, а 40-летний житель Московской области на «Ситроен Джампер», уходя от столкновения, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель «Газели» погиб, его 35-летнего пассажира госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

  • В столкновении с фурами на трассе М5 в Рязанской области погиб водитель «Газели»
  • В столкновении с фурами на трассе М5 в Рязанской области погиб водитель «Газели»
  • В столкновении с фурами на трассе М5 в Рязанской области погиб водитель «Газели»

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