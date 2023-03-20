В Ставропольском крае дезертиру-мобилизованному дали 5 лет колонии

15 марта Буденновский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в период частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Гарнизонных военных судов Ставропольского края.

Вечером 6 октября мобилизованный самовольно уехал из воинской части в Ставропольском крае. Мужчина находился в станице Смоленской Краснодарского края до 15 декабря 2022 года. В этот день он добровольно явился в правоохранительные органы.

Во время суда мобилизованный признал вину, раскаялся. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил мужчине 5 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.