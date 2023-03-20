Понедельник, 20 марта, 2023
7info

В Ставропольском крае дезертиру-мобилизованному дали 5 лет колонии

На главнуюНовости мира
Border фото создан(а) mb-photoarts - ru.freepik.com

15 марта Буденновский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в период частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Гарнизонных военных судов Ставропольского края.

Вечером 6 октября мобилизованный самовольно уехал из воинской части в Ставропольском крае. Мужчина находился в станице Смоленской Краснодарского края до 15 декабря 2022 года. В этот день он добровольно явился в правоохранительные органы.

Во время суда мобилизованный признал вину, раскаялся. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил мужчине 5 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации