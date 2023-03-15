В Старожиловском районе поздравили ветерана Александра Поворова со 100-летним юбилеем



Уроженец Старожиловского района, ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Поворов отметил вековой юбилей.

От имени президента России Владимира Путина и губернатора Рязанской области Павла Малкова юбиляра поздравил замминистра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков.

Александр Васильевич Поворов родился 14 марта 1923 года в деревне Харламово Старожиловского района. После школы он работал на заводе и строил метро в Москве. В 1941 году попросился на фронт, служил в звании сержанта командиром отделения 213 гвардейского стрелкового полка.

Александр Поворов удостоен Ордена Отечественной войны II степени и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После войны работал в совхозе «Рязанские сады».