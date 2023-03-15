Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Старожиловском районе поздравили ветерана Александра Поворова со 100-летним юбилеем

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Фото с сайта правительства Рязанской области


Уроженец Старожиловского района, ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Поворов отметил вековой юбилей.

От имени президента России Владимира Путина и губернатора Рязанской области Павла Малкова юбиляра поздравил замминистра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков.

Александр Васильевич Поворов родился 14 марта 1923 года в деревне Харламово Старожиловского района. После школы он работал на заводе и строил метро в Москве. В 1941 году попросился на фронт, служил в звании сержанта командиром отделения 213 гвардейского стрелкового полка.

Александр Поворов удостоен Ордена Отечественной войны II степени и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После войны работал в совхозе «Рязанские сады».

В Старожиловском районе поздравили ветерана Александра Поворова со 100-летним юбилеем
В Старожиловском районе поздравили ветерана Александра Поворова со 100-летним юбилеем

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