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Суббота, 16 апреля, 2022

В Спасском районе женщина украла у пенсионерки обогреватель 

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В Спасском районе женщина украла у пенсионерки обогреватель 

Александр Ильин
Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

В селе Ижевское Спасского района Рязанской области 44-летняя женщина украла электрический обогреватель у 86-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Злоумышленница знала, что пожилая женщина плохо слышит и часто забывает запереть дверь. Воспользовавшись ситуацией, она вошла в дом пенсионерки, пока та была в соседней комнате, и украла обогреватель. 

Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре, благодаря помощи свидетелей, правоохранители установили личность подозреваемой. 

Похищенное изъяли и вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

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