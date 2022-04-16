В Спасском районе женщина украла у пенсионерки обогреватель 

В селе Ижевское Спасского района Рязанской области 44-летняя женщина украла электрический обогреватель у 86-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Злоумышленница знала, что пожилая женщина плохо слышит и часто забывает запереть дверь. Воспользовавшись ситуацией, она вошла в дом пенсионерки, пока та была в соседней комнате, и украла обогреватель.

Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре, благодаря помощи свидетелей, правоохранители установили личность подозреваемой.

Похищенное изъяли и вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.