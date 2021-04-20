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В Спасском районе мужчина угрожал убить жену сковородой. Все из-за упреков в алкогольной зависимости. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло в селе Петровичи. Полицейские получили сообщение об агрессивном поведении жителя. Приехав на место, они вмешались в ситуацию.

Оказалось, что 60-летний подозреваемый выпивал алкоголь дома. Его 63-летняя сожительница стала упрекать его в аморальном поведении. Нравоучения женщины не понравились мужчине. Он разозлился, схватил на кухне сковороду и замахнулся на жену. Подозреваемый пригрозил расправиться с ней, если та не замолчит.

— Женщина восприняла всерьез все угрозы. Она выполнила его указания, а после обратилась в полицию, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).