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Вторник, 20 апреля, 2021
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В Спасском районе мужчина угрожал убить жену сковородой

Елена Лобанова
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В Спасском районе мужчина угрожал убить жену сковородой. Все из-за упреков в алкогольной зависимости. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все произошло в селе Петровичи. Полицейские получили сообщение об агрессивном поведении жителя. Приехав на место, они вмешались в ситуацию. 

Оказалось, что 60-летний подозреваемый выпивал алкоголь дома. Его 63-летняя сожительница стала упрекать его в аморальном поведении. Нравоучения женщины не понравились мужчине. Он разозлился, схватил на кухне сковороду и замахнулся на жену. Подозреваемый пригрозил расправиться с ней, если та не замолчит. 

— Женщина восприняла всерьез все угрозы. Она выполнила его указания, а после обратилась в полицию, — говорится в сообщении. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). 

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