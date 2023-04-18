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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Спасском районе двое несовершеннолетних пострадали в ДТП

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Источник: Издательство "Пресса"

В субботу, 15 апреля, в Спасском районе произошла дорожная авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Подробности приводит издательство «Пресса».

Всё случилось в седьмом часу утра на участке дороги от села Федотьево в сторону дороги Рязань – Лакаш. За рулём «Москвич-2141» находился юноша. Предварительно, он превысил скорость. Машина слетела в кювет и опрокинулась.

Сам водитель и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Областную детскую клиническую больницу.

В отделе ГИБДД ОМВД по Спасскому району сообщили, что устанавливают точные причины аварии.

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