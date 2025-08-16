В Спасском районе 17 августа пройдет велопрогулка «Старая Рязань»

В Спасском районе Рязанской области 17 августа пройдет велопрогулка «Старая Рязань». Об этом сообщает Минтранс области.

Велосипедисты стартуют от понтонного моста в селе Фатьяновка и доедут до перекрестка с автодорогой М-5 «Урал». Мероприятие планируется провести с 08:30 до 14:00.

В связи с проведением велопробега автомобилистов просят быть аккуратнее на автодорогах от М-5 «Урал» — Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец и от М-5 «Урал» — Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец подъезд: Спасск-Рязанский. Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также с пониманием отнестись к участникам велопрогулки.