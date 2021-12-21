В Спас-Клепиках школу №1 закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Спас-Клепиках Рязанской области школу №1 с 21 декабря закрыли на карантин из-за ОРВИ, сообщает ИД «Пресса».

По словам специалиста Роспотребнадзора в Клепиковском районе Ларисы Мишкиной, с 13 по 17 декабря заболеваемость ОРВИ выросла в 2 раза. Среди заболевших детей преобладают ученики Клепиковской школы № 1. Так, 20 декабря педиатра районной больницы посетили 82 ребёнка, некоторые из них заболели только что.

Как отметил начальник управления образования администрации района Евгений Овчинников, карантин в школе продлится неделю.

Реклама

После выхода на учёбу переболевшие дети должны будут предъявить справку о выздоровлении.