-17.4 C
Рязань
Вторник, 21 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Спас-Клепиках школу №1 закрыли на карантин из-за ОРВИ

Александр Ильин

В Спас-Клепиках Рязанской области школу №1 с 21 декабря закрыли на карантин из-за ОРВИ, сообщает ИД «Пресса».

По словам специалиста Роспотребнадзора в Клепиковском районе Ларисы Мишкиной,  с 13 по 17 декабря заболеваемость ОРВИ выросла в 2 раза. Среди заболевших детей преобладают ученики Клепиковской школы № 1. Так, 20 декабря педиатра районной больницы посетили 82 ребёнка, некоторые из них заболели только что. 

Как отметил начальник управления образования администрации района Евгений Овчинников, карантин в школе продлится неделю. 

Реклама

После выхода на учёбу переболевшие дети должны будут предъявить справку о выздоровлении.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,859ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img