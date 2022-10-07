В Совфеде предрекли экономический рост к концу следующего года

Следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России, поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.
По его Долгова, российский рынок пока не оправился после кризиса, санкций и ухода ряда компаний, поэтому сегодня предстоит принять дополнительные меры для развития национального производства и восстановления покупательной способности россиян.
Сенатор также подчеркнул, что сегодня необходимо обратить внимание на поддержку занятости россиян, чтобы обеспечить восстановление их покупательной способности.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. При этом Путин призвал не забывать, что, несмотря на успехи в ряде сфер, под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт.
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