В Совфеде предрекли экономический рост к концу следующего года

Следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России, поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

«В стимулировании национального производства предстоит принять дополнительные шаги. Мы надеемся, что и ключевая ставка будет опускаться для поддержки реального сектора. Нужно развивать собственное производство. Конечно, пока внутренний рынок не восстановился, это очевидная проблема», — сказал он.

По его Долгова, российский рынок пока не оправился после кризиса, санкций и ухода ряда компаний, поэтому сегодня предстоит принять дополнительные меры для развития национального производства и восстановления покупательной способности россиян.

Сенатор также подчеркнул, что сегодня необходимо обратить внимание на поддержку занятости россиян, чтобы обеспечить восстановление их покупательной способности.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. При этом Путин призвал не забывать, что, несмотря на успехи в ряде сфер, под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт.

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