В Совфеде обсудили социально-экономическое развитие Рязанской области

В рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на 551-м заседании Совета Федерации состоялось обсуждение вопросов развития Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с предстоящим 26 сентября Днем образования рязанской области. Она отметила богатую историю города Рязань, который на протяжении столетий был надёжным форпостом, защитником юго-восточных границ.

Сегодня Рязанская область, по словам спикера СФ, динамично развивающийся регион с мощной промышленной базой. «За последние годы в экономику области вложено более 400 миллиардов рублей, реализуется около 100 инвестиционных проектов». В области традиционно развита нефтепереработка, машино- и приборостроение, фармацевтика, производство строительных материалов. Работают крупные предприятия оборонного комплекса. Оказывается поддержка новым современным производствам.

Валентина Матвиенко обратила внимание на региональные меры для развития малого и среднего предпринимательства, благодаря которым уже порядка 30 процентов валового регионального продукта составляет этот сектор бизнеса.

По ее словам, весомый вклад в региональную экономику вносит сельское хозяйство.

Спикер СФ считает важным, что приоритетом региональной команды является повышение качества жизни граждан. Речь идет о совершенствовании социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства городов и сёл. «Значимое для жителей области дело – построен новый лечебный корпус Областного клинического онкологического диспансера. Это даст возможность ещё большему числу людей получать высокотехнологичную медицинскую помощь».

Среди проблемных тем Валентина Матвиенко назвала сохранение обучения в две смены, нехватку мест в детских садах, дефицит преподавателей, демографический спад, проблемы экологии, состояние дорог и низкий уровень модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Совета Федерации акцентировала внимание на мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. «В области им предоставляются все социальные гарантии и льготы. Реализована очень правильная инициатива о реабилитации военнослужащих в медицинском центре, но в кругу семьи».

Кроме того Валентина Матвиенко, высоко оценила шефскую помощь Рязанской области, которую регион оказывает Каховскому району и городу Новая Каховка Херсонской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал ключевой задачей – развитие экономики региона. По его словам, у области много преимуществ, в ом числе близкое расположение к Москве, прохождение двух федеральных трасс, железнодорожных веток. «В радиусе 300 километров проживает 45 миллионов человек. Все, что мы производим, находит своего потребителя».

Глава региона высоко оценил помощь федерального центра. По его словам, активно используются инструменты «инфраструктурного меню», предложенного Правительством России: инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, бюджетные кредиты на опережающее финансирование, Фонд национального благосостояния, Фонд развития территорий.

Павел Малков считает важной мерой поддержки — бюджетные кредиты. Он отметил, что в регионе за 5 лет более 11 млрд рублей направлено на создание инфраструктуры. Губернатор предложил продлить программу по реструктуризации долга.

Он сообщил, что в 2023 году растут налоговые поступления в бюджет региона. «Госдолг составляет 38 процентов к собственным доходам, хотя еще недавно этот показатель доходил до 90 процентов. В Рязани принят и исполняется бюджет развития».

Особое внимание, по словам губернатора, уделяется агропромышленному комплексу: наблюдается рост по производству молока, мяса, куриных яиц. «По зерновым культурам в прошлом году поставили абсолютный рекорд – более 3 миллионов тонн. В этом году ожидаем получить более 2,5 миллионов тонн зерна». Среди приоритетов Павел Малков назвал ввод земель в сельхозоборот, развитие системы хранения и переработки продукции.

Павел Малков проинформировал о развитии масштабного проекта – ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». По его словам, в долине уже 32 резидента и более 60 компаний-партнеров.

Особое внимание губернатор Рязанской области обратил на необходимость возведения моста-дублера через Оку. «Действующий мост через реку — стратегическая артерия, через которую ежедневно проходит до 50 тысяч автомобилей. Так как он построен 50 лет назад, через 5–7 лет он придет в полную негодность». Павел Малков отметил, что проводить реконструкцию возможно только после строительства нового моста-дублера.

Фомин проинформировал о работе над законодательной базой, которая дополняет и усиливает федеральные меры поддержки экономики и граждан. «Приняли ряд законов для сохранения предпринимательской активности, привлечения инвесторов, организации в регионе новых производств. Для предприятий приоритетных сфер экономики установлены пониженные налоговые ставки».

Аркадий Фомин рассказал также о бесплатном предоставлении земельных участков специалистам сферы образования и здравоохранения, работающим на селе, поддержке предприятий, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет», региональных мерах по улучшению демографической ситуации.

Председатель областной Думы затронул вопросы поддержки участников СВО и их семей. «Кроме действующих федеральных мер, депутаты совместно с губернатором, правительством области разработали дополнительные региональные инструменты поддержки. Всего их порядка пятидесяти. Сейчас мы работаем над внедрением Единого стандарта мер поддержки», — сказал Аркадий Фомин.