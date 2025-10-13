Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о непогоде, которая в ночь на 13 октября обрушилась на регионы Центральной России. Кроме проливного дождя и шквалистого ветра, которые наблюдались в Рязанской области, были зафиксированы осадки в виде снега. Первый снег пришёл сразу в несколько соседних регионов ЦФО, сообщил в своём телеграм-канале Тишковец.

Так, этой ночью на севере ЦФО были зафиксированы заморозки. В Ярославской области ниже нуля столбики термометров опустились в Тутаеве (-1,5), Пошехонье-Володарске (-1,4), Брейтово (-1,1), Владычном (-0,3), Бороке (-0,2). На востоке Тверской области, в Красном Холме минимальная температура составила -0,9. Заморозки были и в Вологде (-0,6).

Настоящий снежный покров появился в Кировской области (Нагорское, Кирс – 1 см, Фаленки – 5 см), Пермском крае (Усть-Чёрная – 1 см), Удмуртии (Селты – 1 см, Глазов – 5 см), Башкортостане (Тукан, Белорецк, Зилаир – 1 см), Челябинской области (Верхнеуральск, Магнитогорск – 5 см, Кизильское – 6 см, Сибай – 10 см). Снег в 1 см появился в Воркуте.

Наблюдали первый снег в Обнинске, в Тульской области. Снег также выпал в Ижевске.

Дойдут ли до Рязанской области осадки в виде снега, пока непонятно.