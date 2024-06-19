В Солотче развивают гостиничный комплекс с парком, туристическим центром и досуговыми зонами

Председатель комитета по туризму Рязанской области Дмитрий Нефедов прокомментировал глэмпинга в Солотче: «Между Правительством Рязанской области и ООО «Золотой Оазис» в июне 2022 года заключено соглашение по развитию гостиничного комплекса с общественной парковой территорией, туристическим центром и досуговыми зонами в мкр. Солотча».

Ранее инвестором уже был создан гостиничный комплекс «Парк-отель «Паустовский» на 43 номера, конференц-залом на 50 мест и бизнес-центром.

Новый проект строительство капитальных объектов на зеленой территории, которое могло бы привести к вырубке и повреждению деревьев не предусматривает. Задача — благоустроить территорию, сохранив природный ландшафт и объекты животного и растительного мира. Доступ для граждан будет свободный и бесплатный. Инвестор при этом обязуется оказывать содействие муниципальным и региональным органам власти в организации и проведении событийных и иных социально значимых мероприятий. На любимой территории рязанцев будет красиво, чисто и безопасно.

В рамках проекта планируется создание порядка 80 рабочих мест,ориентировочный объём инвестиций – более 150 млн. рублей.