17.9 C
Рязань
Понедельник, 13 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Сочи медведь напал на туристический лагерь

Александр Ильин
В Сочи медведь напал на туристический лагерь

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Сочи на территории Кавказского Биосферного Заповедника медведь в поисках еды набрёл на туристическую стоянку и разорвал несколько палаток. К счастью. никто не пострадал, сообщает портал «Кубань 24».

Инцидент произошел у озера Зеркальное, в приюте «Фишт». Лагерь путешественников находился за электрическим забором, однако это не помешало медведю подойти к людям. В поисках съестного животное порвало несколько палаток и съело укулеле. Все отдыхающие остались живы и здоровы.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, в это время года активизировались живущие в горах медведи. Туристов призвали быть осторожнее. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,616ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]