В Сочи медведь напал на туристический лагерь

В Сочи на территории Кавказского Биосферного Заповедника медведь в поисках еды набрёл на туристическую стоянку и разорвал несколько палаток. К счастью. никто не пострадал, сообщает портал «Кубань 24».

Инцидент произошел у озера Зеркальное, в приюте «Фишт». Лагерь путешественников находился за электрическим забором, однако это не помешало медведю подойти к людям. В поисках съестного животное порвало несколько палаток и съело укулеле. Все отдыхающие остались живы и здоровы.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, в это время года активизировались живущие в горах медведи. Туристов призвали быть осторожнее.