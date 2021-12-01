В Смоленске полиция объяснила скандальное задержание многодетной семьи

Министерство внутренних дел даст правовую оценку действиям сотрудников ведомства, который задержали супружескую пару в Смоленске, сообщает портал «О чем говорит Смоленск».

Инцидент произошел 18 ноября в Заднепровье. Мать четверых детей рассказала, что правоохранители подошли к ним из-за отсутствие масок на лицах у остановки общественного транспорта.

«Мы с супругом достали маски из кармана и объяснили, что границы остановочного пункта не обозначены, мы находились вне остановки», – пояснила женщина.

После этого, как заявила она, агрессивный майор полиции попросил семью пройти в служебный автомобиль для составления протокола о «навязанном и несуществующем правонарушении».

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Позже супруги попали в райотдел полиции на улице Лавочкина, где правоохранитель «обзывал их и грозился подать в суд за клевету». Смоляне подтвердили, что уже получили штраф суммарно на 5000 рублей.