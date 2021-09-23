В Смоленске депутат устроил полосу препятствий в благоустраиваемом дворе

Компания «Стройинвестпроект» под руководством депутата городского Совета Александра Верейкина не торопится выполнять работы в дворовой территории домов № 22 и № 24 на улице Седова, пишет Smolnarod.

Согласно документации, стоимость работ составляет 3,7 миллиона рублей. Контракт был заключен 9 сентября, на выполнение работ у подрядчика шесть недель.

Как пишет издание, на данный момент на объекте отсутствуют ограждения и мостки, по двору разбросаны строительные материалы.

Журналисты считают, что народный избранник и его фирма превратили территорию в полноценную полосу препятствий.