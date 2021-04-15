В Смоленске 16-летняя девочка стала жертвой домогательств неизвестного мужчины в маршрутке

В среду, 14 апреля, в смоленской маршрутке 16-летняя девочка стала жертвой домогательств. Об этом подросток рассказала в социальных сетях.
По ее словам, все произошло днем в одной из маршруток. На проспекте Строителей к девочке подсел неизвестный мужчина 30-40 лет. В руках извращенец нес чехол от компьютера.
Девушка рассказала, что несколько раз пыталась от него отстраниться, однако у нее ничего не получалось.
Подросток отметила, что похожая ситуация произошла и с ее 15-летней подругой. Девочка предположила, что это один и тот же мужчина, ведь действовал он одинаково.
Стоит отметить, что в комментариях многие женщины рассказали, что тоже встречали этого мужчину. Он всегда заходил с каким-то чехлом, а после клал руку на грудь местным жительницам. При этом не все осмелились заявить на всю маршрутку об извращенце. Девушки рассказывали, что в такие моменты им почему-то становилось стыдно.