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Четверг, 15 апреля, 2021
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В Смоленске 16-летняя девочка стала жертвой домогательств неизвестного мужчины в маршрутке

Елена Лобанова
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В среду, 14 апреля, в смоленской маршрутке 16-летняя девочка стала жертвой домогательств. Об этом подросток рассказала в социальных сетях. 

По ее словам, все произошло днем в одной из маршруток. На проспекте Строителей к девочке подсел неизвестный мужчина 30-40 лет. В руках извращенец нес чехол от компьютера. 

— Мужчина подсел ко мне и положил чехол себе на колени. После как бы невзначай дотронулся локтем до моей груди. Я начала шевелиться и двигаться, чтобы он убрал свою руку. Сначала думала, что это случайность. Однако после почувствовала дополнительное давление, — говорится в сообщении. 

Девушка рассказала, что несколько раз пыталась от него отстраниться, однако у нее ничего не получалось. 

— Тогда я решила на следующей остановке пересесть в другое кресло. Когда я встала, чтобы пересесть, он тоже поднялся. Вероятно, мужчина подумал, что я хочу выйти. Сам он при этом проехал только одну остановку, — написала пострадавшая. 

Подросток отметила, что похожая ситуация произошла и с ее 15-летней подругой. Девочка предположила, что это один и тот же мужчина, ведь действовал он одинаково. 

— Не знаю, скольких он успел облапать ещё, но я уверена, что мы далеко не единственные, кто успел «увидеть» его, — заключила смолянка. 

Стоит отметить, что в комментариях многие женщины рассказали, что тоже встречали этого мужчину. Он всегда заходил с каким-то чехлом, а после клал руку на грудь местным жительницам. При этом не все осмелились заявить на всю маршрутку об извращенце. Девушки рассказывали, что в такие моменты им почему-то становилось стыдно.

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