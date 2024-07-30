Портал InfoBRICS сообщает, что Евросоюз, ведомый Германией, готовится к вооружённому конфликту с Россией, пишет «Московский комсомолец».

По данным портала, Берлин планирует перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе. Это может свидетельствовать о намерении Евросоюза вступить в вооружённый конфликт с Россией.

Обозреватель портала Драголюб Боснич отмечает, что европейские политические элиты вновь проявляют агрессивные намерения.

«Германия хочет отправить 800 тысяч солдат НАТО в Восточную Европу для противодействия „российской угрозе“», — говорит Боснич.

Он также отмечает, что западные страны продолжают нагнетать напряжённость. Некоторые члены Евросоюза рассматривают возможность возвращения к обязательной военной службе. Таким образом, Евросоюз постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.