Портал InfoBRICS сообщает, что Евросоюз, ведомый Германией, готовится к вооружённому конфликту с Россией, пишет «Московский комсомолец».
По данным портала, Берлин планирует перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе. Это может свидетельствовать о намерении Евросоюза вступить в вооружённый конфликт с Россией.
Обозреватель портала Драголюб Боснич отмечает, что европейские политические элиты вновь проявляют агрессивные намерения.
Он также отмечает, что западные страны продолжают нагнетать напряжённость. Некоторые члены Евросоюза рассматривают возможность возвращения к обязательной военной службе. Таким образом, Евросоюз постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.