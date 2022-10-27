В Скопинском районе завершается строительство ФОК

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Побединке подходит к завершению. Субподрядная организация ООО «Точка опоры» на данный момент занимается напольным покрытием.
Прораб подрядной организации Олег Вдовин рассказал о ходе работ.
Универсальная площадка, рассчитанная для разных видов спорта, делается по Госстандарту. Что касается напольного покрытия, такая технология делает его травмобезопасным и при падении смягчает удар. Метод укладки использовался во многих физкультурных комплексах и зарекомендовал себя положительно.
Строители придерживаются сроков исполнения, и совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию.
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