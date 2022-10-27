В Скопинском районе завершается строительство ФОК

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Побединке подходит к завершению. Субподрядная организация ООО «Точка опоры» на данный момент занимается напольным покрытием.

Прораб подрядной организации Олег Вдовин рассказал о ходе работ.

Олег Вдовин: «Сегодня мы начали производить гидроизоляцию пола. Сверху будет укладываться фанера с амортизаторами, а затем паркет, лак и далее нанесена разметка. Помимо этого в инвентарных комнатах запланировано резиновое покрытие. На верхних этажах в тренажерных залах также будет покрытие в виде резины и паркета. Сейчас там рабочими выравнивается пол»

Универсальная площадка, рассчитанная для разных видов спорта, делается по Госстандарту. Что касается напольного покрытия, такая технология делает его травмобезопасным и при падении смягчает удар. Метод укладки использовался во многих физкультурных комплексах и зарекомендовал себя положительно.

Строители придерживаются сроков исполнения, и совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию.

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