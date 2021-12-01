В Скопинском районе вводят в эксплуатацию мини-станции очистки воды

Вода играет важнейшую роль в жизни человека, удовлетворяя его физиологические, гигиенические и хозяйственные потребности. В Скопинском районе данный вопрос находится на особом контроле. Уже в шести населенных пунктах муниципалитета построены станций озонокислородной подготовки артезианской воды — по одной в рабочих поселках Павелец и Побединка, в поселке Поплевинский, в селе Чулково и две в селе Успенское.

Помимо этого в рамках программы «Улучшение питьевой воды» стартовал пилотный проект по введению в эксплуатацию еще нескольких мини-станции очистки воды в селах Новые – Кельцы, Катино, Желтухино и Горлово. Станции рассчитаны на 5-6 куб. м/ч подачи чистой воды, что является достаточным объемом для удовлетворения потребностей населения.

Принцип работы таких скважин состоит в том, что вода, поступая в фильтрующую колонну, проходит стадию очистки, затем направляется в водонапорную башню, после чего населению по трубопроводу. За время работы такие мини — станции успели себя зарекомендовать положительно. Как поясняют коммунальщики, работа по их возведению на территории муниципалитета будет продолжена.