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Среда, 1 декабря, 2021
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В Скопинском районе вводят в эксплуатацию мини-станции очистки воды

7info7

Вода играет важнейшую роль в жизни человека, удовлетворяя его физиологические, гигиенические и хозяйственные потребности. В Скопинском районе данный вопрос находится на особом контроле.  Уже в шести населенных пунктах муниципалитета  построены станций озонокислородной подготовки артезианской воды —  по одной в  рабочих поселках Павелец и Побединка, в поселке Поплевинский, в селе Чулково и две в селе Успенское.

Помимо этого в рамках программы «Улучшение питьевой воды» стартовал пилотный проект по введению в эксплуатацию еще нескольких мини-станции очистки воды  в селах Новые – Кельцы, Катино, Желтухино и Горлово. Станции рассчитаны на 5-6 куб. м/ч подачи чистой воды, что является достаточным объемом для удовлетворения потребностей населения.

Принцип работы таких скважин состоит в том, что вода, поступая в фильтрующую колонну, проходит стадию очистки, затем направляется в водонапорную башню, после чего населению по трубопроводу. За время работы такие мини — станции успели себя зарекомендовать положительно. Как поясняют коммунальщики, работа по их возведению на территории муниципалитета будет продолжена.

Необходимость строительства водоподготовительных станций в данных поселениях была обусловлена плохим качеством воды. Показатели превышали норму по мутности, цвету и содержанию железа. В дальнейшем такие станции будут построены в Секирино, Высоком, Корневом, — говорит директор МКП «Жилсервис» Павел Овсянников.

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