В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений

27 января состоялось заседание Скопинской районной Думы, на котором представитель органов правопорядка начальник МО МВД России «Скопинский» Сергей Устинов ознакомил народных избранников с итогами оперативно-служебной деятельности за 2021 год.

Результаты работы правоохранителей демонстрируют снижение количества преступлений на территории муниципалитета, в том числе относящихся к категории тяжких. Существенную часть криминальных деяний составили кражи, большинство из которых раскрыты. Особое место в докладе представитель полиции отвёл проводимой профилактической работе, которая положительно сказалась на общих результатах.

Кроме этого вопроса, местные парламентарии установили размер расходов на питание детей (завтраки) учащихся 1-4 классов на условиях софинансирования и утвердили перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям.