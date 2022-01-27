-9.1 C
Рязань
Четверг, 27 января, 2022

В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений

7info7

27 января состоялось заседание Скопинской районной Думы, на котором представитель органов правопорядка начальник МО МВД России «Скопинский» Сергей Устинов ознакомил народных избранников с итогами оперативно-служебной деятельности за 2021 год.

Результаты работы правоохранителей демонстрируют снижение количества преступлений на территории муниципалитета, в том числе относящихся к категории тяжких. Существенную часть криминальных деяний составили кражи, большинство из которых раскрыты. Особое место в докладе представитель полиции отвёл проводимой профилактической работе, которая положительно сказалась на общих результатах.

Кроме этого вопроса, местные парламентарии установили размер расходов на питание детей (завтраки) учащихся 1-4 классов на условиях софинансирования и утвердили перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений
В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений
В Скопинском районе стали совершать меньше преступлений

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,885ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img