В Скопинском районе идёт ремонт Побединской школы

С начала летних каникул в школах муниципалитета началась активная подготовка к новому учебному году. В первую очередь это, конечно же, ремонтные работы.

Так, в Побединской СОШ до 31 июня отремонтируют фасад здания, тамбур, кабинеты информатики и директора. Здесь же в рамках национального проекта «Образование» на пришкольной территории установят новую спортивную площадку.

На реализацию данных мероприятий из регионального и местного бюджетов выделено более 4,6 млн рублей.

«На данный момент уже выполнена отмостка по периметру школы, рабочие приводят в порядок крыльцо, на очереди входной тамбур и облицовка фасада. Помимо этого, ведутся и внутренние работы. Практически отремонтирован кабинет информатики: покрашены стены, проведен монтаж потолка, подготовлен пол под линолеум. В ближайшее время подрядчики приступят к отделке кабинета директора», — пояснила директор Побединской СОШ Надежда Баландина.