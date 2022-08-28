В Скопинском ММЦ откроют центр амбулаторной онкологической помощи

Центр станет структурным подразделением медорганизации и будет заниматься диагностикой и лечением пациентов с онкологией.

Главный внештатный онколог минздрава Рязанской области Михаил Рязанцев отметил, что в первичном онкологическом кабинете прежде всего ведут учёт пациентов, наблюдают и контролируют их своевременную госпитализацию, оказывают всестороннюю помощь. По словам специалиста, в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет всё диагностическое оборудование для полного обследования пациента при подозрении на злокачественное новообразование ещё до его направления в онкодиспансер. Это позволит сократить сроки начала его диагностики.

На базе онкодиспансера ставится диагноз и определяются методы лечения. В то же время для проведения химиотерапии пациента можно направлять в ЦАОП. Здесь же можно оценить переносимость и эффективность лечения, а также проводить восстановительную терапию в связи с возникновением побочных реакций. Всё это теперь пациент сможет получать ближе к своему дому.

Центры амбулаторной онкологической помощи в Рязанской области организованы на базе всех межрайонных центров. В текущем году отделения откроют в Ряжском и Скопинском районах. Об этом сообщает региональный минздрав.