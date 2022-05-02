В Скопине простились с погибшим на Украине Станиславом Стениным

В Скопине прошла гражданская панихида по погибшему на Украине Станиславу Стенину. Об этом сообщил сайт городской администрации.

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Станислав Стенин родился в микрорайоне Заречный, поступил в Рязанское десантное училище.

Военный вуз десантник закончил в 2010 году. После служил в Пскове, в 76-й гвардейской десантно — штурмовой дивизии.

В 2014 году был в горячих точках Украины, участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. Служил в Сирии.

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Капитан Стенин награждён медалью «За отвагу».

На панихиде присутствовала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.