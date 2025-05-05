В Скопине начался большой проект по благоустройству — «Гончарная сказка». В прошлом году он победил на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Создаём современное пешеходное пространство от улицы Карла Маркса до стадиона «Труд». Установим скамьи со столиками, уличные места отдыха, детские и спортивные площадки, амфитеатр и летний кинотеатр. Новое пространство будет украшено в стиле знаменитой скопинской керамики. Открытие планируем до конца сентября», — отметил глава региона.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» каждый житель Рязанской области может выбрать, какую территорию благоустроить в следующем году. Проголосовать за любимое место отдыха можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор сделали уже более 50 тысяч рязанцев.